La centrale nucleare di Leibstadt (AG) è nuovamente in servizio dopo essere stata disattivata e spenta sabato a causa di un problema tecnico. Secondo un comunicato del gestore KKL, il processo di riattivazione è stato lanciato ieri sera.

Il problema era stato constatato nella parte non nucleare della centrale. Nel comunicato pubblicato sulla pagina internet, KKL non ne precisa le cause.

In una nota, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ensi) aveva da parte sua indicato sabato che la sicurezza delle persone e dell'ambiente è sempre stata garantita.

La centrale di Leibstadt aveva già subito due arresti automatici in aprile e in maggio a causa di un malfunzionamento del regolatore di pressione. All'inizio di luglio, dopo aver ottenuto il via libera per ripartire a pieno regime, la centrale era stata nuovamente disattivata a causa di una perdita di olio da una valvola di un sistema di pompaggio. Era stata poi riattivata l'8 luglio dopo la riparazione.

