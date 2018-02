Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 13.49 05 febbraio 2018 - 13:49

Il Centro Paul Klee di Berna ha un nuovo curatore: si tratta del basilese Martin Waldmeier, che da febbraio rileva i reparti collezioni, mostre e ricerca.

Nato nel 1984, Waldmeier ha studiato educazione artistica e storia dell'arte a Berna, Zurigo, Chicago e Londra, con particolare attenzione all'arte moderna e contemporanea, ha indicato in una nota odierna il Centro Paul Klee.

Il basilese è stato inoltre docente al National College of Art and Design di Dublino e al Sotheby's Institut of Art a Londra. Per la sua mostra itinerante "The Translator's Voice", presentata in Francia, Spagna e Norvegia, Waldmeier ha ricevuto nel 2014 il premio MARCO/FRAC Lorraine/SFKM Award for Young Curators.

