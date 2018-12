Prima di Natale, nella clinica per i pacchi c’è molto da fare. Solitamente, la Posta deve ingaggiare del personale per far fronte a questo periodo frenetico. Grazie a lavoratori interinali, da fine novembre a fine dicembre il personale della Posta aumenta di circa un terzo.

Con gli anni, anche il numero di pacchi è cresciuto, a causa in particolare di acquisti sempre più frequenti via Internet. Per questo, i centri di Daillens (Vaud), Frauenfeld (Turgovia) e Härkingen sono stati ampliati tra il 2014 e il 2016. Ed entro il 2020, la Posta svizzera prevede altri tre centri regionali a Cadenazzo (Ticino), Untervaz (Grigioni) e Vétroz (Vallese).