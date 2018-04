Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 11.24 22 aprile 2018 - 11:24

Il CEO di Swiss, Thomas Klühr, non crede nel futuro di Belair, rilevata lo scorso gennaio dalla tedesca SBC. Senza voler apparire arrogante, egli non vede possibilità a medio o lungo termine per le piccole compagnie.

Per avere successo nel settore è necessario investire molto negli aerei, nella digitalizzazione e nei canali di vendita, ha affermato in un'intervista pubblicata oggi dalla SonntagsZeitung. Swiss è un marchio forte, rileva, ed è favorita dal fatto che gli svizzeri amano viaggiare. A suo avviso, la compagnia non avrebbe però nessuna possibilità di sopravvivere in Europa se non facesse parte di un grande gruppo come Lufthansa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.