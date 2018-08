Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Eric Tveter, direttore generale di UPC (ex Cablecom) fino a questa sera, con dichiarazioni ai media dà consistenza alle voci di fusioni sul mercato svizzero delle telecomunicazioni.

Il Ceo del primo operatore via cavo elvetico considera sensata una consolidazione del settore, che attualmente conta quattro fornitori.

"Anche se UPC continua a rimanere ben posizionato per proseguire solo la sua attività, stiamo esaminando anche (potenziali) opzioni strategiche", indica Tveter - che come noto dopo nove anni alla testa dell'impresa da domani lascerà il posto alla manager rumena Severina Pascu - in un'intervista pubblicata oggi dalla rivista Bilanz.

Voci su una possibile fusione di UPC col numero due elvetico del settore Sunrise o con il vodese Salt circolano da mesi. Numerosi analisti giudicano probabile un tale scenario, in particolare con Sunrise.

Per l'operatore zurighese però la questione non pare affatto all'ordine del giorno. In maggio Olaf Swantee, presidente della direzione di Sunrise, aveva indicato all'agenzia finanziaria Awp che con Liberty Global, il gigante britannico che controlla UPC, non vi erano colloqui.

Tuttavia, dallo scorso mese di maggio, la questione si presenta in modo un po' diverso: Liberty Global infatti ha ceduto al britannico Vodafone il settore delle reti via cavo in Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Romania per 18,4 miliardi di euro (20,6 miliardi di franchi al cambio attuale). In precedenza aveva venduto la filiale austriaca, allora diretta Tveter, che già era Ceo di UPC Svizzera.

UPC risulta dunque un po' più isolato all'interno delle attività europee di Liberty Global, fatto che alimenta le voci di possibili fusioni. Inoltre l'operatore tedesco Freenet, che detiene quasi un quarto (24,6%) dei titoli di Sunrise, negli scorsi mesi non ha nascosto che l'entrata nel capitale azionario del numero due elvetico del settore era legata a una possibile consolidazione del mercato svizzero.

La partenza di Tveter dalla direzione di UPC è legata alla cessione delle attività in Europa centrale. In futuro lo statunitense si concentrerà sulle questioni strategiche quale presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, mantenendo la direzione di cinque unità nell'Europa orientale.

