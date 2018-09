Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Annunciata da una fake news sul timore della formazione di fantomatici buchi neri, dieci anni fa l'accensione dell'acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra, ha aperto la strada a una serie di successi straordinari.

La mattina del 10 settembre 2008 sullo schermo della sala di controllo dell'acceleratore comparivano due punti gialli, segno che i primi fasci di protoni avevano cominciato a circolare per la prima volta nei 27 chilometri dell'anello dell'acceleratore. L'attenzione per quell'evento in tutto il mondo era così grande da meritare un'animazione da Google.

Poco più di un mese più tardi avvenivano le prime collisioni e la grande mole di dati che da quel momento cominciava a essere registrata aveva suscitato enormi speranze. Ancora oggi la nuova fase di funzionamento della macchina, a energie mai raggiunte prima, porta con sé la promessa di nuova fisica, capace di aprire mondi completamente nuovi, completamente diversi da quelli descritti dalla teoria di riferimento della fisica contemporanea, chiamata Modello Standard.

Il primo tra tutti i successi è stata la scoperta nel 2012 del bosone di Higgs, grazie al quale ogni cosa ha una massa, dalle galassie agli esseri umani.

