Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 12.33 27 aprile 2018 - 12:33

Il cervello di maiali è stato tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo: l'esperimento è stato condotto negli Stati Uniti.

La ricerca è stata realizzata da un gruppo dell'università di Yale guidato da Nenad Sestan e presentata in un convegno sulle Neuroscienze organizzato dai National Institutes of Health, ma non è ancora stata pubblicata su una rivista scientifica.

I cervelli, circa 200, sono stati ottenuti da un mattatoio e rianimati con una nuova tecnica di irrorazione sanguigna. La loro attività elettrica, misurata con l'elettroencefalogramma, dava un'onda cerebrale piatta simile a quella emessa da un cervello in stato di coma, ma cellule nervose erano sane e attive. Ciò renderebbe tecnicamente vivo l'organo, tanto da mettere in discussione lo stesso concetto di morte.

