Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 10.19 22 agosto 2018 - 10:19

Il passaggio di proprietà della banca privata Notenstein, ceduta a fine luglio dal gruppo Raiffeisen all'amministratore patrimoniale Vontobel, comporta la cancellazione di un'ulteriore cinquantina di posti di lavoro.

Il taglio occupazionale riguarda Raiffeisen e la società informatica Arizon Sourcing e per il personale interessato è stato predisposto un piano sociale, indica oggi in un comunicato l'Associazione svizzera degli impiegati di banca (Asib).

In seguito all'operazione, "alcuni compiti svolti da Raiffesen Svizzera e dalla società informatica Arizon per conto di Notenstein vengono a scomparire", si legge nella nota. L'Asib è stata incaricata da propri membri di negoziare un piano sociale, i cui risultati, al termine delle trattative, vengono ora definiti "equi anche per il personale più anziano".

La transazione avrà ripercussioni anche sul personale di Notenstein: a luglio Vontobel ha infatti annunciato che dei 400 dipendenti della banca privata circa 140 potrebbero perdere il proprio impiego. Anche in questo caso è stato elaborato un piano sociale.

