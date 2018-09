Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 settembre 2018 15.00

Oltre 14 miliardi di franchi per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. È quanto chiede il Consiglio federale al Parlamento di stanziare.

La somma si divide in tre crediti: 8,156 miliardi di franchi sono necessari per l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali per il periodo 2020 - 2023; 4,651 miliardi per il raddoppio del San Gottardo e il cantieramento di tre importanti progetti; e 1,34 miliardi per le infrastrutture negli agglomerati.

Più in dettaglio, il primo credito d'impegno si suddivide in 430 milioni per l'esercizio, 1,1 miliardi per la manutenzione e tra 600 e 700 milioni per adattamenti imposti da nuove prescrizioni legislative o norme tecniche (ogni voce di spesa è da considerarsi all'anno per il periodo in esame).

Il secondo credito - denominato "per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali, la fase di potenziamento 2019 e la pianificazione di progetti non ancora approvati" - si scompone in 316 milioni per il decongestionamento dell'area di Crissier (VD), 1,47 miliardi per il cosiddetto "bypass" di Lucerna, 481 milioni per la circonvallazione di Le Locle (NE), 2,084 miliardi per la costruzione della seconda canna tra Airolo e Göschenen (UR), nonché 300 milioni circa per la pianificazione di progetti non ancora approvati, inclusa l'acquisizione di terreni.

Gli 1,34 miliardi per gli agglomeranti serviranno in particolare per finanziare lo vincolo autostradale di Aesch (BL), l'elettrificazione dei bus 69 e 80 a Zurigo e l'estensione di una linea tranviaria a Ginevra.

