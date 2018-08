Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 agosto 2018

Lottare contro le disuguaglianze, la povertà e le conseguenze dei conflitti. È quanto si propone di fare la Confederazione mettendo a disposizione di varie agenzie dell'Onu per il periodo 2018-2020 ben 312 milioni di franchi.

Si tratta in totale di 30 milioni in meno rispetto al triennio precedente secondo il programma di risparmi 2018-2020 della Confederazione.

Stando alla decisione odierna del Consiglio federale, 156,4 milioni (-23,6 milioni rispetto al periodo precedente) saranno destinati al Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PNUS). Ancora oggi, oltre 800 milioni di persone al mondo vivono in condizioni di povertà estrema, indica una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Di queste, la metà vive in Stati fragili o in guerra. Inoltre, le catastrofi di origine climatica sono più frequenti e provocano danni maggiori, mettendo a repentaglio le conquiste dello sviluppo.

