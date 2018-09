Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento quattordici crediti aggiuntivi per complessivi 47,5 milioni di franchi nell'ambito della seconda aggiunta al preventivo, per AVS e corsi d'acqua (foto d'archivio)

Quattordici crediti aggiuntivi per complessivi 47,5 milioni di franchi. Li ha chiesti oggi il Consiglio federale al Parlamento nell'ambito della seconda aggiunta al preventivo 2018 della Confederazione.

Di questi, 15,0 milioni sono destinati alle prestazioni complementari dell'AI. Il credito aggiuntivo serve per permettere alla Confederazione di adempiere per tempo ai suoi obblighi legali nei confronti dei Cantoni.

Un'ulteriore aggiunta riguarda i contributi a favore dei Cantoni per la rivitalizzazione di corsi d'acqua (10,9 milioni). Il credito a preventivo per il 2018 è già stato interamente sfruttato, il supplemento è necessario per pagare altre fatture da impegni esistenti. Da notare che il maggiore fabbisogno viene in parte compensato.

In una nota, il governo precisa che se dai crediti aggiuntivi con incidenza sul finanziamento si deducono le compensazioni interne iscritte a preventivo (8,1 milioni), si ottengono maggiori uscite effettive per 31,7 milioni di franchi. Ciò corrisponde allo 0,04% delle uscite autorizzate dal budget 2018. Tale dato è inferiore alla media della seconda aggiunta per il periodo 2011–2017 (0,1%).

