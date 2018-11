Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2018 14.06 14 novembre 2018 - 14:06

Entro il 2023 l'amministrazione digitale dovrà essere la regola. Il Consiglio federale ha approvato oggi i punti fondamentali della relativa strategia, elaborata in accordo con Cantoni e Comuni.

Il varo definitivo del progetto avverrà entro la fine del prossimo anno ed entrerà in vigore nel 2020.

Il principio basilare del piano, denominato e-government Svizzera 2020-2023, è riassunto nella locuzione inglese digital first (primato alla digitalizzazione): Confederazione, Cantoni e Comuni dovranno utilizzare in via prioritaria i canali elettronici per fornire servizi e informazioni, si legge in una nota diramata oggi dal governo.

