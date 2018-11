Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 14.26 30 novembre 2018 - 14:26

In futuro anche le madri disoccupate che beneficiano di un'indennità di maternità dovranno avere diritto agli assegni familiari. È quanto prevede una revisione legislativa licenziata oggi dal Consiglio federale.

Attualmente, se a causa del mancato riconoscimento di paternità non si può far valere un diritto agli assegni familiari, per il figlio in questione questi ultimi non vengono concessi, indica l'esecutivo. Con la modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) si colma quindi una lacuna della normativa vigente.

La LAFam disciplina due tipi di assegni familiari: quelli per i figli e quelli di formazione. Ai primi ha diritto chi ha figli fino ai 16 anni, mentre ai secondi chi ha figli che hanno compiuto 16 anni e svolgono una formazione, fino al massimo ai 25 anni di età.

Con la revisione, in futuro gli assegni di formazione saranno concessi già dal momento in cui un figlio che ha compiuto 15 anni segue una formazione post obbligatoria.

Le modifiche della LAFam licenziate oggi comporteranno spese supplementari per circa 16 milioni di franchi all'anno. Ciò corrisponde a circa il 0,3% delle uscite complessive per gli assegni familiari.

