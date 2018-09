Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 settembre 2018

PostFinance deve essere autorizzata a offrire autonomamente ipoteche e prestiti.

È l'auspicio del Consiglio federale che ha incaricato oggi il Dipartimento delle comunicazioni (DATEC) di preparare congiuntamente al Dipartimento delle finanze (DFE) un progetto di revisione della Legge sull'organizzazione della Posta.

PostFinance dovrà inoltre soddisfare i requisiti supplementari relativi al capitale proprio previsti per le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale, in primo luogo attraverso la costituzione di capitale proprio senza garanzia dello Stato. Questi requisiti entreranno in vigore presumibilmente il primo gennaio 2019.

