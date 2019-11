L'ex consigliere agli Stati ticinese Fabio Abate (PLR) è stato nominato dal Consiglio federale alla vicepresidenza della Commissione federale delle case da gioco.

Tra i nuovi volti di questo organismo figurano anche l'ex consigliere nazionale bernese Adrian Amstutz (BE) e, su proposta dei Cantoni, Maurice Tornay, ex consigliere di Stato PPD del Vallese.

In occasione del rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari per il periodo 2020-2023, il governo ha confermato gli altri membri della commissione (sette in totale), tra cui figura anche l'ex sindaca di Locarno, Carla Speziali (PLR).

Neuer Inhalt Horizontal Line