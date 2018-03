Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 marzo 2018 10.41 09 marzo 2018 - 10:41

Il consigliere federale Ignazio Cassis rappresenterà gli interessi della Svizzera nel Consiglio dei governatori della Banca mondiale e della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (AIIB).

Il Governo lo ha nominato oggi nuovo vicegovernatore elvetico presso tali istituzioni finanziarie internazionali al posto dell'ex ministro degli esteri Didier Burkhalter.

Cassis affiancherà così Johann Schneider-Ammann, che svolge la funzione di governatore svizzero. Entrambi rappresenteranno quindi la Confederazione in seno alla Banca mondiale e all'AIIB e difenderanno gli interessi del Paese, si legge in una nota governativa odierna.

Per Berna l'impegno con le banche multilaterali di sviluppo assume grande rilievo per le possibilità che comporta a livello di influenza politica. Esse svolgono un ruolo di primo piano nella cooperazione allo sviluppo e sono importanti anche per la risoluzione di problematiche mondiali quali il cambiamento climatico, le crisi finanziarie, la sicurezza alimentare, le catastrofi ambientali o i flussi migratori.

Nel dicembre 2015 le Camere federali hanno ratificato l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture. Quest'ultima è un istituto finanziario internazionale promosso dalla Cina, che si pone come contraltare alla Banca mondiale (BM) di Washington.

La Confederazione è membro dal 1992 del Gruppo della BM, che comprende la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), la Società finanziaria internazionale (IFC) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).

Il Consiglio esecutivo della Banca mondiale è composto oltre che dal rappresentante del gruppo di voto della Confederazione da 24 altri direttori.

