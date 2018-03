Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 marzo 2018 15.00

Gli svantaggi fiscali per le coppie sposate nell'ambito dell'imposta federale diretta (IFD) vanno eliminati. Questo il succo del messaggio concernente la modifica della legge in materia licenziato oggi dal Consiglio federale.

Per porre fine alle disuguaglianze, il governo propone un sistema di calcolo alternativo. In base a questo modello, l'onere fiscale dei coniugi viene dapprima conteggiato secondo la tassazione attuale e in una seconda fase come se i due sposi fossero concubini. Fra i due importi ottenuti, la coppia dovrà saldare quello meno elevato.

Stando alle stime dell'esecutivo, il progetto comporta un calo del gettito dell'IFD di circa 1,15 miliardi di franchi all'anno, di cui l'83% (circa 950 milioni) sarà sopportato dalla Confederazione e il restante 17% (circa 200 milioni) dai Cantoni.

