Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 12.58 29 agosto 2018 - 12:58

Fino a due milioni di franchi all'anno provenienti dal canone radiotelevisivo saranno destinati ad agenzie nazionali di informazione - come Keystone-ATS - in modo da offrire alle emittenti locali e regionali un'ampia offerta informativa per la propria cronaca.

Il Consiglio federale ha adeguato oggi l'ordinanza sulla radiotelevisione in modo da creare le basi legali per agire in tal senso.

Il Dipartimento federale dell'economia (DATEC) può ora concludere un accordo sulle prestazioni con Keystone-ATS, indica il governo in una nota, sottolineando come le piccole imprese mediatiche finanziate con il canone devono poter contare su prestazioni affidabili a prezzi abbordabili.

Disabili

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di ampliare le prestazioni mediatiche destinate alle persone affette da disabilità sensoriali. La SSR viene obbligata a portare nei prossimi anni la quota delle trasmissioni sottotitolate tra i programmi televisivi lineari almeno al 75%. In aggiunta, la quota di sottotitolazione dei contenuti che la SSR pubblica unicamente su Internet deve raggiungere i due terzi.

Pubblicità

L'esecutivo rinuncia per contro alla sua proposta di autorizzare, per le emittenti titolari di una concessione, la pubblicità mirata a gruppi specifici. L'idea è stata respinta nell'ambito della consultazione. Per le emittenti soggette all'obbligo di notificazione ma che non sono titolari di una concessione, la pubblicità mirata a gruppi specifici è invece ammessa.

