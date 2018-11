Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 novembre 2018

Il settore delle materie prime deve fare ancora degli sforzi, in particolare per quanto attiene al rispetto dei diritti umani. Il Consiglio federale ha adottato un rapporto con 16 nuove raccomandazioni per rafforzare l'integrità della piazza economica svizzera.

Il governo è consapevole dell'importanza del settore, le cui entrate rappresentano l'equivalente del 3,8% del prodotto interno lordo. Ma il ramo resta confrontato con sfide legate al rispetto dei diritti dell'uomo, alla mobilitazione delle risorse locali per il finanziamento dello sviluppo e alla protezione dell'ambiente, indica una nota governativa odierna.

Secondo l'esecutivo, una visione globale è indispensabile. Deve coprire il diritto delle società, la fiscalità e la responsabilità sociale delle imprese, compresa la lotta contro la corruzione.

