Maggiore certezza giuridica e trasparenza per quanto riguarda l'iscrizione nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha riveduto l'ordinanza in materia, con l'obiettivo di semplificare la pratica per Cantoni e Comuni.

In consultazione sono emersi pareri sostanzialmente favorevoli alla revisione, precisa il governo in una nota. La maggior parte dei Cantoni ritiene che essa aumenti l'obiettività e la scientificità dell'ISOS, oltre che la certezza del diritto nell'attuazione e applicazione dell'inventario. Molte organizzazioni e associazioni sono del parere che accresca la certezza pianificatoria e la trasparenza per progetti e investimenti.

In quanto inventario specialistico nazionale, l'ISOS è in Svizzera l'unico strumento per la valutazione qualitativa degli insediamenti a essere concepito secondo criteri uniformi, ricorda l'esecutivo. L'obiettivo con il quale è stato concepito è di conservare la qualità di questi abitati per le prossime generazioni.

