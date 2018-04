Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

11 aprile 2018 14.17

Jean-Philippe Gaudin sarà il nuovo direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) a partire dal primo luglio. Il Consiglio federale ha formalizzato oggi la sua nomina.

Succederà a Markus Seiler, che il primo dicembre 2017 ha assunto la funzione di segretario generale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Vodese di 55 anni, Gaudin, tra le altre cose, nel 2000 è stato al comando di un'unità di approvvigionamento dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2008 è stato nominato dal governo a capo del Servizio informazioni militare; dal 2016 è addetto alla difesa a Parigi con il grado di divisionario.

Al direttore del SIC compete la piena responsabilità delle attività di esplorazione informativa in Svizzera e all'estero che si effettuano mediante l'acquisizione e l'analisi di dati, della prevenzione e della valutazione della situazione all'attenzione degli organi decisionali politici.

