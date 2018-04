Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il recordman resta Johann Schneider-Ammann, con 190 ore nei cieli (133 in aereo e 57 in elicottero), 36 in meno del 2016, quando era presidente della Confederazione.

I membri del Consiglio federale hanno trascorso in volo - su aerei o elicotteri - 623 ore nel 2017, contro le 637 dell'anno precedente.

In totale, come ha preso atto il governo nel corso della sua seduta di oggi, il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) ha effettuato 824 ore di volo, 75 in meno del 2016. Delle 623 ore dedicate al Consiglio federale, 447 sono state passate a bordo di aerei e 176 su elicotteri.

Tra i vari ministri, il recordman resta Johann Schneider-Ammann, con 190 ore nei cieli (133 in aereo e 57 in elicottero), 36 in meno del 2016, quando era presidente della Confederazione. Piuttosto staccata Doris Leuthard, seconda in graduatoria, che ne ha collezionate 118, mentre completa il podio Alain Berset a quota 59. La ministra di giustizia e polizia Simonetta Sommaruga (47 ore) e il responsabile delle finanze Ueli Maurer (37) chiudono la classifica.

