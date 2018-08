Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Spargimento di fungicidi con l'elicottero sui vigneti nei pressi di Sierre (VS). Il Consiglio federale ritiene che l'uso di pesticidi non possa essere eliminato.

L'iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" deve essere bocciata perché limita troppo il margine di manovra del settore agroalimentare.

È quanto raccomanda oggi il Consiglio federale, ricordando che in giugno aveva varato una serie di misure per ridurre i rischi legati all'uso di prodotti fitosanitari nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022. Vietando l'utilizzo di pesticidi sintetici, di cui fanno parte anche i prodotti usati per la disinfezione e la pulizia (biocidi), sarebbe più difficile garantire la sicurezza e l'igiene lungo l'intera filiera alimentare, sottolinea il governo in una nota.

Secondo l'esecutivo, la produzione indigena subirebbe un tracollo a causa del calo delle rese, delle perdite in termini di scorte di materie prime e di prodotti trasformati. "L'offerta e la varietà di derrate alimentari diminuirebbero sensibilmente poiché con i metodi disponibili in Svizzera non si potrebbero più coltivare determinate colture o quantomeno soltanto in modo limitato. La libertà di scelta dei consumatori ne risulterebbe fortemente ridotta".

