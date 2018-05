Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 15.43 09 maggio 2018 - 15:43

L'uscita dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran annunciata dagli Stati Uniti preoccupa la Confederazione. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il consigliere federale Ignazio Cassis, rispondendo a domande sul tema poste dai giornalisti.

"Siamo preoccupati per l'uscita dall'accordo da parte degli Stati Uniti e anche per le sanzioni che potrebbero arrivare" e annunciate dal presidente americano Donald Trump, ha detto il ministro degli esteri. "La situazione potrebbe diventare tesa, con conseguenze difficili da immaginare", ha aggiunto.

Sulla possibile visita del presidente iraniano Hassan Rohani nella Confederazione - della quale si era parlato in passato - Cassis ha detto che al momento non vi è alcuna conferma. Più in generale, il consigliere federale ha affermato di essere preoccupato per una possibile escalation militare in tutto il Medio Oriente.

