La riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale rappresenta il supplemento più consistente al preventivo 2019 della Confederazione.

Il Consiglio federale ha dunque chiesto al Parlamento - nell'ambito della prima aggiunta al budget 2019 - di sbloccare 58,5 milioni di franchi.

L'accelerazione del trattamento delle domande da parte dell'Ufficio federale di giustizia genera un netto incremento dei relativi versamenti nel 2019, indica una nota governativa odierna, in cui si precisa che "a distanza di diversi anni questa accelerazione non determina uscite supplementari, ma soltanto un'anticipazione dei fondi iscritti nel piano finanziario 2020-2021".

11,5 milioni per ciberdifesa

Un ulteriore credito aggiuntivo importante è destinato a coprire il maggiore fabbisogno di risorse umane nel settore della ciberdifesa (11,5 milioni per la Segreteria generale del DDPS). Stando al Consiglio federale, i fondi del pool di risorse dipartimentale volti a finanziare le spese per il personale devono essere incrementati per ampliare il margine di manovra del Dipartimento federale della difesa (DDPS) necessario a sovvenzionare misure urgenti da attuare a breve termine.

Tale aumento del personale andrà a beneficio di diverse unità amministrative del DDPS (armasuisse, Servizio delle attività informative della Confederazione, Base d'aiuto alla condotta nonché Segreteria generale). Il credito aggiuntivo richiesto sarà compensato interamente con crediti della difesa (spese di funzionamento e spese per il personale), precisa il comunicato.

Ufficio federale dell'agricoltura

Un'altra voce di spesa supplementare riguarda gli aiuti alla produzione vegetale a favore dell'Ufficio federale dell'agricoltura. All'inizio del 2019 i contributi per singole colture destinati alle barbabietole da zucchero sono stati aumentati. Ne consegue un fabbisogno supplementare che dovrà essere coperto con un credito aggiuntivo di 4,2 milioni di franchi.

Gli aumenti richiesti con la prima aggiunta ammontano complessivamente a 75,4 milioni. Tenuto conto delle compensazioni pari a 12,3 milioni, risultano uscite supplementari pari a 63,1 milioni (0,09% delle uscite stanziate nel preventivo 2019). Questo valore, prosegue la nota, è nettamente al di sotto della media degli anni precedenti (2012-2018: 0,2%).

Neuer Inhalt Horizontal Line