11 maggio 2018

Un drone in volo

È necessario introdurre al più presto l'obbligo di registrazione dei droni in volo: è l'opinione del Consiglio federale, che propone di accogliere una mozione in questo senso presentata dal consigliere nazionale grigionese Martin Candinas (PPD).

Il governo, nella sua risposta pubblicata oggi, si dice "consapevole del problema legato all'utilizzo sempre maggiore di droni". A questo proposito ricorda che l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) collabora con la società di sicurezza aerea Skyguide nello sviluppo e nell'introduzione di un cosiddetto U-Space, ovvero una gestione elettronica di droni nello spazio aereo.

Si tratta - sottolinea l'esecutivo - di "un'impresa pionieristica a livello europeo" che permetterà di fornire prime prestazioni già quest'anno. Il progetto prevede di registrare e controllare in modo sicuro i droni in volo, limitando così il rischio di collisione tra apparecchi volanti e velivoli con occupanti. Esso consentirà inoltre di identificare in ogni momento il responsabile del volo nonché la rotta del drone.

