Il Consiglio federale propone di respingere senza controprogetto l'iniziativa popolare "Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)": un disciplinamento su scala nazionale non è compatibile con il sistema politico svizzero.

Il testo è stato depositato il 10 ottobre 2017 con 109'826 firme valide, viene ricordato in un comunicato. Secondo l'iniziativa, i partiti devono rendere pubblici i loro bilanci e conti economici nonché la provenienza delle donazioni superiori a 10'000 franchi per anno e persona.

Nel caso di campagne, le persone e i comitati devono dichiarare le donazioni superiori a 10'000 franchi sempre che impieghino in totale più di 100'000 franchi. Inoltre, accettare donazioni anonime è vietato.

Il governo afferma di comprendere le richieste e gli obiettivi del testo e sottolinea che tre Cantoni (Ticino, Ginevra e Neuchâtel) hanno già emanato norme sul finanziamento dei partiti. I cittadini di due ulteriori Cantoni (Svitto e Friburgo) hanno poi accettato lo scorso marzo iniziative popolari sul tema.

Anche se la Svizzera è l'unico Stato membro del Consiglio d'Europa a non disporre di norme su scala nazionale in tale ambito, secondo l'esecutivo le proposte non sono adeguate alle particolarità del sistema elvetico. La democrazia diretta, il governo collegiale e il sistema di milizia "fanno parte di un meccanismo globale complesso ma efficace, caratterizzato da un controllo reciproco e da un sistema di contrappesi".

L'equilibrio della ripartizione del potere impedisce ai partiti di esercitare un influsso preponderante, continua la nota. Disposizioni nazionali sarebbero inoltre difficilmente compatibili con il sistema federalista della Svizzera. Infine, è dubbio che nel nostro sistema politico le risorse finanziarie influiscano in modo determinante sull'esito di elezioni e votazioni.

