Necessità assoluta di riformare l'AVS, ma pareri divergenti su come farlo. Questo in sintesi l'esito della procedura di consultazione sul progetto elaborato lo scorso mese di giugno dal Consiglio federale (AVS 21).

Il Dipartimento dell'Interno (DFI) presenterà al governo un'ulteriore proposta dopo la votazione popolare del 19 maggio relativa alla legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA).

Partiti di destra, di centro e organizzazioni economiche si sono detti favorevoli all'aumento dell'età di riferimento per il pensionamento delle donne, da 64 a 65 anni, con varie sfumature, indica il DFI in una nota. Se per alcuni (PEV, PLR) deve intervenire gradualmente, per altri (UDC) non è invece necessaria nessuna transizione.

I partiti di sinistra e le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle donne sono invece contrari all'innalzamento, in particolare a causa delle disparità salariali che sussistono fra i due sessi. Stipendi inferiori vengono a mancare non solo durante la vita lavorativa, ma anche per la costituzione della rendita di vecchiaia. Il PS ha inoltre sottolineato come le donne siano sovrarappresentate nei settori a basso reddito e più esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini.

In consultazione hanno riscosso poco successo i due modelli compensatori proposti dall'esecutivo per le donne nate fra il 1958 e il 1966. Sia la variante da 400 milioni - con aliquote di riduzione della rendita più favorevoli in caso di riscossione anticipata - che quella da 800 milioni - per venire incontro a quelle che lavorano fino a 65 anni - non sono piaciute. È però riconosciuta da tutti la necessità di controbilanciare l'innalzamento dell'età di riferimento, precisa il DFI.

Maggiori favori sono stati espressi sulle misure per consentire la riscossione flessibile della rendita tra i 62 e i 70 anni e gli incentivi a lavorare oltre i 65 anni. Le critiche riguardano principalmente la loro efficacia e complessità, come pure il fatto che le misure andrebbero soprattutto a vantaggio delle persone con salari medio-alti, prosegue il DFI. Inoltre, alcune associazioni del mondo economico e padronali non le ritengono prioritarie.

Appare incontestata la necessità di un finanziamento supplementare e l'impiego dell'IVA a tal fine è ampiamente condiviso. La maggioranza è favorevole a un aumento di questa tassa, ma anche in questo caso i pareri sono discordanti sulla sua entità.

Neuer Inhalt Horizontal Line