Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2018 16.16 21 marzo 2018 - 16:16

Il Consiglio federale ha deciso oggi di scindere in due società Ruag Holding per rendere l'azienda parastatale più sicura e concorrenziale. Nel 2016 Ruag, attiva nella tecnologia aerospaziale e negli armamenti, era stata oggetto di un cyberattacco.

Secondo il portavoce del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Renato Kalbermatten, la decisione odierna non è la diretta conseguenza di quella vicenda, ma un modo per rendere l'azienda più concorrenziale sul mercato globale e aumentarne la sicurezza, specie separando i sistemi informatici.

Secondo il piano governativo, le unità aziendali attive esclusivamente per l'esercito svizzero saranno raggruppate in una nuova società del gruppo - Ruag Svizzera - e separate dalle rimanenti unità aziendali (Ruag International). Le prestazioni per le forze armate (del valore di circa 400 milioni di franchi l'anno) riguardano in primo luogo attività di assistenza e manutenzione a favore dei sistemi dell'esercito fornite dalle due divisioni RUAG Aviation e RUAG Defense.

Nell'altra società confluiranno le attività su scala mondiale concernenti sia l'ambito civile, sia quello militare internazionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line