I lavori alle Camere federali potranno riprendere come previsto lunedì. Le misure restrittive legate al coronavirus decise oggi dal Consiglio federale non si applicano in questo caso.

L'ordinanza adottata oggi dall'esecutivo non impone le chiusure degli uffici "open-space" o delle imprese, ha spiegato il consigliere federale Alain Berset. La sessione, ha aggiunto, non rientra inoltre nella categoria di manifestazione pubblica o privata, dove il numero massimo di partecipanti è stato fissato a 100. La decisione di interrompere i lavori spetta quindi ai parlamentari stessi, ha precisato il ministro della sanità.

