Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 16.18 11 maggio 2018 - 16:18

Mister Prezzi dovrebbe essere consultato in caso di nuovi emolumenti o di aumenti di quelli già esistenti, a livello federale: il Consiglio federale raccomanda al Parlamento di accogliere una mozione in questo senso del consigliere nazionale Alois Gmür (PPD/SZ).

Gmür chiedeva di modificare l'ordinanza generale in vigore rendendo obbligatorio il ricorso al Sorvegliante dei prezzi, poiché "la tendenza ad aumentare gli emolumenti si rileva a tutti i livelli politici", senza che sia chiaro in che misura si tenga conto del principio di copertura dei costi. Per Gmür, la partecipazione di Mister Prezzi, Stefan Meierhans, è opportuna per garantire la qualità in caso di promulgazione o aggiunta di norme in materia.

A causa delle brevi scadenze previste nelle consultazioni, Meierhans spesso non è in grado di verificare con accuratezza se gli emolumenti siano adeguati, nota il Consiglio federale. In alcuni casi isolati le ordinanze vengono anche emanate dal Dipartimento o dall'Ufficio federale competente: per questo motivo l'esecutivo ritiene opportuno completare l'ordinanza generale sugli emolumenti con un obbligo esplicito di consultazione di Mister Prezzi.

