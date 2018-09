Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 settembre 2018 17.55

Contingente di 8500 lavoratori specializzazi per il 2019

L'economia elvetica ha sempre "fame" di manodopera qualificata, anche da Paesi esterni allo spazio Ue/Aels. Per questo motivo, il Consiglio federale ha fissato per il 2019 a 8500 (+500 rispetto al 2017) il numero di specialisti che potranno venire in Svizzera.

Il governo intende mettere a disposizione al massimo 4500 permessi B (+1000) e 4000 permessi L (-500). I 1000 permessi B - un anno di soggiorno rinnovabile - supplementari confluiranno nella riserva federale che così coprirà su richiesta le esigenze supplementari dei Cantoni.

Nella seduta odierna, l'esecutivo ha stabilito anche i tetti massimi per i fornitori di servizi provenienti dall’UE/AELS con durata di impiego superiore ai 90 giorni o pari a 120 giorni all’anno. I tetti massimi rimangono immutati. Per il 2019 saranno quindi disponibili 3000 permessi L e 500 per permessi B. I permessi continueranno ad essere assegnati trimestralmente.

