Dal prossimo primo maggio i Cantoni di Ginevra, Lucerna, Svitto, Zugo e Zurigo non potranno più delimitare nuove zone edificabili.

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, spiegando che i cinque non hanno introdotto in tempo utile una tassa sul plusvalore o non hanno soddisfatto i requisiti del diritto federale dopo la revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), approvata dal popolo nel 2013. Lo stop sarà revocato quando applicheranno norme conformi.

La grande maggioranza dei cantoni ha svolto tempestivamente i necessari lavori legislativi, ma cinque di loro non rispettano le prescrizioni minime legali o non hanno adeguato in tempo utile la loro legislazione, sottolinea l'esecutivo in una nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line