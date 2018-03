Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2018 13.45

Lo scorso anno la strategia informatica 2016-2019 della Confederazione ha compiuto progressi concreti e sono stati portati a termine due progetti.

Dopo averne approvato un rapporto al riguardo, il Consiglio federale ha definito oggi un nuovo programma chiave, denominato SUPERB23, che mira a sviluppare la pianificazione delle risorse d'impresa (Enterprise Resource Planning, ERP).

Tracciando un bilancio dell'anno appena trascorso, il governo sottolinea in una nota che sono stati elaborati la strategia informatica 2018–2023, quella denominata ERP 2023 e i fondamenti per l'architettura aziendale che saranno presentati all'esecutivo a primavera. Altri obiettivi, come la pianificazione integrale delle tecnologie dell'informazione, sono stati perseguiti in modo meno coerente per carenza di risorse, come già nel 2016.

