Il Consiglio federale ha adottato una strategia di intervento per tutelare del patrimonio culturale minacciato da guerre e maltempo.

Il Consiglio federale ha adottato stamane una strategia che definisce il ruolo e i campi di intervento della Svizzera nell'ambito della tutela del patrimonio culturale minacciato da guerre e maltempo.

La necessità di agire scaturisce dalle distruzioni perpetrate volontariamente negli ultimi anni, considerate le più gravi dalla Seconda guerra mondiale, ma anche dalle minacce rappresentate dai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi, rileva il governo in una nota.

La strategia fissa tre linee guida prioritarie, valide per l'insieme Amministrazione federale: puntare a un ruolo esemplare nella protezione del patrimonio culturale minacciato, mettere a disposizione della comunità internazionale le conoscenze e le competenze svizzere nel settore e impegnarsi in questo ambito nelle sedi internazionali.

Iniziative in questo senso hanno una lunga tradizione in terra elvetica, ricorda l'esecutivo. Nel 1939, durante la guerra civile spagnola, alcune opere del Prado di Madrid sono state temporaneamente conservate al museo d'arte e di storia di Ginevra. Dal 2000 al 2006 i beni culturali afghani sono stati ospitati al museo afghano di Bubendorf (BL), prima di essere rispediti nel Paese di provenienza.

Nel 2003 la Svizzera ha inoltre adottato la legge sul trasferimento dei beni culturali, considerata un esempio a livello internazionale e da anni sostiene in modo mirato progetti concreti di salvaguardia e ricostruzione del patrimonio culturale in Yemen, Afghanistan, Myanmar e Mali.

Nel 2014 la Confederazione è stata il primo Paese al mondo a istituire un sistema per accogliere i beni culturali esteri minacciati, in occasione della revisione della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza, conclude il governo.

