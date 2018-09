Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Svolta digitale in fattoria

La Svizzera deve sfruttare meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione. È quanto constata il Consiglio federale che ha adottato nella seduta di ieri una strategia in questo senso, valida per i prossimi due anni.

Essa prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro sull'intelligenza artificiale e iniziative che ruotano attorno al concetto di smart city.

Le nuove linee guida relative al piano "Svizzera digitale" e gli obbiettivi da raggiungere sono stati comunicati oggi dal governo. La nuova strategia sostituisce quella del 2016 e ristabilisce i temi d'importanza centrale.

Il team che si occuperà dell'intelligenza artificiale sarà creato all'interno dell'Amministrazione federale e guidato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), che consentirà lo scambio di vedute e conoscenze, così come il coordinamento delle posizioni della Confederazione all'interno degli organismi internazionali. Entro l'autunno 2019, il gruppo sottoporrà all'esecutivo una panoramica delle misure esistenti, una valutazione degli ambiti d'intervento e raccomandazioni per un utilizzo consono di questa disciplina.

Dal canto suo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) preparerà entro la metà del prossimo anno un progetto per sostenere città, comuni e cantoni nello sviluppo di smart city, smart village e smart region.

Tenendo conto del fatto che la digitalizzazione aumenta la complessità dei compiti dell'amministrazione, il governo intende inoltre promuovere metodi di lavoro e forme di collaborazione innovativi e interdisciplinari. Pertanto, Cancelleria e Dipartimenti esamineranno quali tematiche concrete si presterebbero a procedure sperimentali - indipendenti da strutture esistenti e compiti quotidiani - e studieranno le opzioni di realizzazione. Il Consiglio federale mette anche in conto di intensificare prima della fine dell'anno il dialogo con i cantoni su questioni prioritarie legate alla digitalizzazione.

