Il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un disegno di legge preliminare sul trasporto di merci sotterraneo. L'obiettivo principale della procedura è stabilire se il progetto Cargo sous terrain (CST) gode del necessario sostegno.

A seconda dei riscontri, il Consiglio federale deciderà se continuare ad appoggiare il progetto CST e se elaborare una legge, indica il governo nel rapporto esplicativo sul dossier. In ogni caso, come già deciso in passato, esclude una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione. Finora il progetto statisticamente non ha provato di essere di grande beneficio pubblico, rivela il documento.

Con il CST, viene proposto un nuovo sistema per il trasporto di merci. Per attuarlo è prevista la realizzazione di una galleria a tre corsie in funzione 24 ore su 24, che collegherà importanti centri logistici dell'Altopiano. La rete di tunnel, secondo i progetti, si estenderà per circa 500 chilometri e dovrebbe essere conclusa attorno al 2050. I costi complessivi si situerebbero attorno ai 30 miliardi di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line