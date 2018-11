Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 13.52 30 novembre 2018 - 13:52

Dal prossimo anno i requisiti di raggiungibilità per gli uffici e le agenzie postali saranno inaspriti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando una modifica d'ordinanza.

Come noto, il 90% cento della popolazione deve poter raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale entro 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti. Da gennaio la raggiungibilità non sarà però più misurata in base alla media nazionale, ma a livello dei Cantoni.

Previsto pure l'introduzione di un nuovo criterio per le città e gli agglomerati: ci dovrà essere almeno un punto di accesso con servizio (ufficio postale o agenzia) ogni 15'000 abitanti o impiegati. Quanto tale soglia verrà superata, la Posta dovrà aprire un ulteriore punto di accesso.

Altro cambiamento di rilievo: la popolazione dovrà poter accedere alle prestazioni nel traffico dei pagamenti nell'arco di 20 minuti invece di 30. Anche in questo caso la raggiungibilità sarà misurata a livello cantonale.

Inoltre, la Posta sarà chiamata ad offrire alternative (ed esempio prestazione a domicilio o cooperazione con una banca) nel caso in cui non fosse possibile pagare in contanti presso l'agenzia postale di riferimento.

Per quanto riguarda la chiusura o il trasferimento di uffici postali e agenzie, la Posta dovrà continuare a consultare le autorità dei Comuni interessati. Tale consultazione dovrà tuttavia avere luogo almeno sei mesi prima della data prevista per la chiusura allo scopo di garantire alle autorità locali maggiore sicurezza nella pianificazione. Inoltre, la Commissione federale delle poste (PostCom) avrà la possibilità di consultare, oltre ai Comuni, anche i Cantoni coinvolti.

