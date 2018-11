Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

In futuro, il numero AVS potrebbe essere utilizzato in modo generalizzato nelle attività amministrative. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione un progetto di legge in tal senso.

Questa soluzione risponde alle richieste di Comuni, Cantoni e Confederazione che intendono impiegare maggiormente il numero AVS nei loro processi amministrativi. Le istituzioni aventi un mandato pubblico potrebbero utilizzarlo a condizione che una base legale specifica lo consenta.

L'uso sistematico del numero AVS quale identificatore personale permette di aggiornare in modo automatico, rapido e preciso i dati personali in caso di modifiche dello stato civile e di ridurre l'onere amministrativo per il trattamento delle informazioni, indica una nota governativa odierna.

Basta infatti un unico elemento identificativo per evitare confusioni tra persone che hanno lo stesso nome e cognome ed eventualmente la medesima data di nascita o nel caso di nomi con grafie diverse. Si possono così impedire scambi d'identità che causano onerose operazioni di correzione e spiacevoli conseguenze per gli interessati, precisa ancora il Governo.

Controlli necessari

Secondo il Consiglio federale, un'utilizzazione più ampia del numero AVS non pregiudicherà la sicurezza dei sistemi d'informazione di Confederazione, Cantoni e Comuni o di altri utenti autorizzati mediante legge speciale e non aumenterà il rischio di abusi.

Saranno tuttavia necessari controlli costanti. La sicurezza per l'accesso alle banche dati dovrà essere garantita in modo ottimale. L'assenza di provvedimenti, la negligenza o un'esecuzione inaccurata delle misure di sicurezza sarà punibile per legge.

Il numero AVS è già usato oggi quale identificatore personale, soprattutto nelle assicurazioni sociali. Può essere impiegato anche in altri ambiti, se ciò è esplicitamente previsto da una base legale federale, cantonale o comunale. Essa deve stabilire concretamente, per ogni ambito di applicazione, chi è autorizzato a utilizzare il numero AVS e per quale scopo.

Il progetto governativo prevede una modifica della legge sull'AVS. L'attuale identificatore personale a 13 cifre è stato introdotto nel 2008. Contrariamente a quello precedente, non contiene alcuna informazione sul suo titolare. Esso è generato in modo casuale, è unico e rimane invariato per tutta la vita, ricorda l'esecutivo.

