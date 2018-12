CF: voto elettronico in consultazione

Passi in avanti per quanto riguarda il sistema di e-voting (foto rappresentativa d'archivio)

I cantoni potranno introdurre il voto elettronico se saranno soddisfatti i requisiti di sicurezza prescritti dal diritto federale.

Conclusa la fase sperimentale, il Consiglio federale ha posto in consultazione oggi fino a fine aprile una revisione della legge federale sui diritti politici (LDP) per offrire ai cittadini anche questa possibilità, oltre al voto di persona e per corrispondenza.

Il progetto mira a creare un'ampia base legale e introduce nella la legge i principi più importanti per una procedura di voto elettronico affidabile, precisa un comunicato. Gli elettori devono poter esprimere il proprio voto mediante un sistema completamente verificabile e certificato in base a requisiti di diritto federale.

Neuer Inhalt Horizontal Line