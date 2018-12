Franciacorta o Champagne? Due vini a confronto: territorio, vitigni, qualità e prezzo. Chi uscirà vincente? Un confronto promosso da Patti chiari, la trasmissione per i consumatori della RSI. Le sorprese non mancano anche se poi alla fine i vini più costosi sono anche i migliori.



francia Assaggi e prove per capire quale dei due vini sia il migliore

Champagne contro Franciacorta, qual è il migliore? Prezzi qualità e… degustazione in diretta. Nelle occasioni speciali, per il brindisi di Capodanno, per festeggiare un avvenimento importante, a farla da padrone è lui, lo Champagne! In vendita se ne trovano di tutti i tipi e soprattutto di tutti i prezzi. Si passa da 14 a 2'900 franchi! E allora, come si fa a scegliere? Quanto bisogna spendere per le bollicine perfette? E soprattutto lo champagne sarà veramente la scelta giusta? Che alternative esistono?

Tra tutti questi dubbi, una certezza ce l’abbiamo, di Champagne ne esiste solo uno, ed è quello prodotto in Francia! Di eccezioni non ne esistono! In suo nome la Francia ha scatenato delle vere e proprie guerre legali, senza esclusioni di colpi. A farne le spese anche un piccolo paese nel Canton Vaud, la sua colpa? Chiamarsi Champagne e aver cercato di denominare il suo vino bianco con lo stesso nome…

Se i francesi hanno l’esclusiva sul nome, il metodo per produrre lo Champagne è di tutti e infatti in molti ne hanno approfittato A partire dagli anni ’60 l’Italia ha lanciato la sfida. Stessi vitigni, stesso metodo di produzione, ma una denominazione diversa. La risposta italiana allo Champagne infatti si chiama Franciacorta e in pochi anni si è fatto conoscere nel mondo intero arrivando a vendere 17 milioni di bottiglie.

La supremazia dello Champagne starà finendo?Abbiamo visitato una cantina in Franciacorta e una in Francia per mettere questi due vini a confronto: territorio, vitigni, qualità e prezzo. Chi uscirà vincente? Champagne e Franciacorta rivendicano la particolarità e la specificità del loro prodotto ma poi, in una degustazione alla cieca gli stessi produttori sapranno riconoscere i loro vini? E voi consumatori assaggiando queste due bollicine, notate delle differenze? E cosa preferite? Per concludere in bellezza, 4 degustatori d’eccezione hanno assaggiato alla cieca 10 bottiglie, 5 di Franciacorta e 5 di Champagne per indicarvi tra queste la bottiglia perfetta per il vostro brindisi di Capodanno!



Neuer Inhalt Horizontal Line