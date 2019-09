La Svizzera ha ricevuto alla fine di agosto una richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Moldavia in relazione all'inchiesta aperta da Chisinau sull'oligarca Vlad Plahotniuc. Questa domanda è stata trasmessa al ministero pubblico zurighese.

La domanda di assistenza moldava è giunta all'Ufficio federale di giustizia (UFG) il 26 agosto, ha indicato a Keystone-ATS la portavoce Ingrid Ryser, confermando un'informazione pubblicata oggi dalla NZZ am Sonntag.

L'UFG non fornisce alcuna precisazione sul suo contenuto. Secondo il domenicale svizzerotedesco, non è tuttavia da escludere che il ministero pubblico moldavo chieda il congelamento di fondi di Vlad Plahotniuc depositati in banche zurighesi. L'uomo possiede anche una villa a Collonge-Bellerive, nel cantone di Ginevra.

L'oligarca 53enne, uomo più ricco della Moldavia e figura controversa, è accusato da anni di controllare il paese in modo subdolo ed è in fuga da giugno. Il ministero pubblico moldavo indaga su di lui dal cambio di potere nel paese lo scorso febbraio.

