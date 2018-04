Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 15.48 10 aprile 2018 - 15:48

I Fleetwood Mac tagliano i ponti con Lindsey Buckingham. Secondo indiscrezioni riferite da diversi media americani, alla base della rottura con la voce e la chitarra dello storico gruppo anglo-statunitense ci sarebbero disaccordi musicali riguardo il prossimo tour.

Il suo posto sarà preso dal chitarrista Mike Campbell di Tom Petty & The Heartbreakers e dal cantante Neil Finn di Crowded House.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto nella famiglia Mac a talenti musicali del calibro di Mike Campbell e Neil Finn - si legge in un comunicato ufficiale -. Con Mike e Neil suoneremo tutti i successi che amano i fan e in aggiunta sorprenderemo il pubblico con brani dal nostro catalogo storico di canzoni".

Buckingham si è unito ai Fleetwood Mac nel 1974 assieme a Stevie Nicks. Ha scritto e cantato brani memorabili come 'Go Your Own Way', 'Tusk' e 'Second Hand News'.

