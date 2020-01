Christian Lutz è il fotografo dell'anno 2020: il riconoscimento è stato assegnato stasera da Swiss Photo Academy, informa la stessa organizzazione del settore in un comunicato odierno.

Classe 1973, il ginevrino Lutz si è distinto per il suo lavoro volto a indagare il tema del potere, con uno sguardo gettato dietro le quinte e attento all'osservazione delle dinamiche della società, afferma la giuria presieduta da Res Strehle, presidente della scuola di giornalismo MAZ e a lungo caporedattore del Tages-Anzeiger.

Lo scorso anno Lutz ha pubblicato "The Pearl River", un libro di immagini sul mondo dei casinò a Macao. In un momento in cui tutto il mondo guardava alle proteste di Hong Kong il fotografo ha mostrato un bizzarro contrasto, ha spiegato Strehle. Il riconoscimento per il lavoro di una vita - Lifetime Award - è invece stato assegnato all'85enne Monique Jacot.

Neuer Inhalt Horizontal Line