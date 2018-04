Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il gruppo mediatico zurighese Tamedia rileva da Christoph Blocher la Basler Zeitung e cede al miliardario e politico UDC le sue partecipazioni in diverse testate gratuite, fra cui il "Tagblatt der Stadt Zürich".

Secondo una nota diffusa stamane da Tamedia, l'attuale capo redattore Markus Somm dirigerà la Basler Zeitung (BaZ) ancora per sei mesi. L'acquisto del quotidiano basilese deve ancora superare l'esame della commissione federale della concorrenza (COMCO). Le parti hanno deciso di non rivelare alcun dettaglio sull'ammontare delle transazioni.

Il Tagblatt - che funge anche da foglio ufficiale della città di Zurigo - e altre testate gratuite saranno cedute alla Zeitungshaus AG, società di cui lo stesso Christoph Blocher è comproprietario e che la scorsa estate aveva già rilevato 25 giornali gratuiti dalla famiglia di editori sangallesi Zehnder.

Per Tamedia, l'acquisto della BaZ si inserisce in una strategia che - stando alla nota - "mira a rafforzare la rete di redazioni nelle varie regioni". Per il sindacato dei media syndicom, l'acquisizione non fa invece altro che "rafforzare la posizione dominante del gruppo mediatico zurighese a livello svizzero". In termini di tiratura - scrive il sindacato - Tamedia controlla già il 40% circa di tutti i quotidiani della Svizzera tedesca e il 69% in Romandia.

