L'upi auspica l'introduzione del casco obbligatorio per i bambini fino a 14 anni quando vanno in bici (foto simbolica)

Un bambino su quattro non indossa il casco quando va in bici e ciò nonostante questa categoria sia particolarmente vulnerabile.

Lo rileva un recente sondaggio dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) che auspica l'uso obbligatorio del casco in Svizzera per i bambini fino a 14 anni per incrementare la sicurezza.

Nella Confederazione un ciclista su due indossa il casco. Secondo la rilevazione 2019 dell'upi, l'anno scorso per la prima volta è stata superata la soglia del 50%. Tra i bambini fino ai 14 anni la percentuale è nettamente superiore, tuttavia un bambino su quattro - sottolinea l'upi in un comunicato odierno - continua a non usare il casco, esponendosi così a un rischio elevato di subire lesioni cerebrali.

Questo rischio è superiore alla media soprattutto per i bambini più piccoli perché la loro testa è grande e pesante mentre la muscolatura del collo è ancora debole e le ossa del cranio non sono saldate. A ciò si aggiunge che i bambini non hanno la sicurezza necessaria per muoversi nel traffico: tenuto conto del loro grado di sviluppo e della mancanza di esperienza, non sanno valutare in modo affidabile le situazioni e i pericoli. In bici sono quindi esposti a rischi ancora maggiori.

Indossare il casco è la soluzione più semplice ed efficace per ridurre la probabilità di subire un infortunio alla testa, puntualizza l'upi. Per incrementare la sicurezza degli utenti della strada più giovani e vulnerabili, l'upi ha pubblicato una presa di posizione nella quale auspica che il casco venga reso obbligatorio per i bambini fino ai 14 anni. Questa richiesta è condivisa dal 90% della popolazione svizzera, come confermano da anni i sondaggi rappresentativi.

Neuer Inhalt Horizontal Line