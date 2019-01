Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La tempesta Pabuk è arrivata in Thailandia 04 gennaio 2019 - 13:15 La peggiore tempesta tropicale degli ultimi trent'anni si è abbattuta venerdì mattina sulle coste orientali della Thailandia. Decine di migliaia di turisti, nel periodo di alta stagione, sono fuggiti dalle isole e dalle zone costiere benché non sia stato emanato alcun ordine di evacuazione. Pabuk, questo il nome del ciclone tropicale che da giorni tiene alta l'allerta nel Paese, è infine arrivato. Ha toccato la costa nella provincia di Nakhon Si Thammarat, la parte di penisola che guarda a oriente sul Golfo del Siam. Le immagini [video sotto] mostrano intense piogge, forti raffiche di vento e mare molto mosso con onde fino a 5 metri. Le autorità si dicono pronte e in grado di gestire l'emergenza. Pabuk è la prima tempesta tropicale a colpire la Thailandia fuori dalla stagione dei monsoni, che si conclude in autunno. È la peggiore da quella che, nel 1989, costò la vita a più di 800 persone.