Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 20.05 02 agosto 2018 - 20:05

Gravi problemi ambientali, un allarme per l'impoverimento della cultura locale, e la necessità di preservare il patrimonio archeologico hanno spinto il Cile ad adottare misure restrittive per la permanenza di turisti sull'Isola di Pasqua.

La "perla" del Pacifico si trova a oltre 3600 chilometri dalla terraferma cilena ed è meta di turisti affascinati dalle misteriose sculture "moai".

In vigore da ieri primo agosto, il nuovo regolamento prevede che la permanenza dei turisti sull'isola non possa estendersi oltre un mese. Il sottosegretario cileno al Turismo, Rodrigo Ubilla ha dichiarato al riguardo: "tutti, cileni e stranieri, potremo recarci a Rapa Nui (in lingua nativa "Grande Roccia") per turismo solo per 30 giorni". Fatta eccezione per chi ricopre una funzione pubblica e per i parenti dei residenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line