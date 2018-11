Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 13.50 23 novembre 2018 - 13:50

Il comandante in capo dell'esercito cileno, generale Ricardo Martínez, ha rivelato che sono stati scoperti casi di militari che vendono armi a criminali e narcotrafficanti.

In un discorso nella Scuola militare di Santiago del Cile, e senza sapere che le sue parole venivano registrate, indica la rivista The Clinic, l'alto ufficiale ha detto: "Sappiamo che vi sono ufficiali e altri elementi dell'organico permanente che comprano armi in modo legale, dichiarano di averle perdute, ma in realtà le hanno vendute a narcotrafficanti e criminali".

Martínez non ha fornito ulteriori particolari del fenomeno, limitandosi a chiedere di "fare attenzione" a questi fatti, aggiungendo che debbono essere affrontati "con un comando forte e senza fratture interne". "Un esercito senza disciplina - ha concluso - è come un'orda di gente molto pericolosa".

Queste dichiarazioni sono state formulate sullo sfondo di uno scandalo di un'enorme truffa e appropriazione indebita di denaro scoperta all'interno dell'esercito cileno che ha portato alla rimozione di 21 generali, circa la metà dell'organico esistente.

