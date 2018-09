Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Diverse città della Svizzera tedesca e romanda invitano la popolazione a partecipare alla quinta Giornata del cimitero, il 15 e 16 settembre.

La manifestazione, nata in Germania nel 2001, vuole favorire la comprensione dei riti funebri delle varie religioni e culture, indicano gli organizzatori in una nota odierna.

Il cimitero di Bremgarten a Berna propone per esempio una visita commentata delle sepolture buddiste, musulmane, indù e cristiane. A Basilea, il cimitero israelita organizza visite tematiche per far conoscere le proprie tradizioni, mentre a Ginevra affrontato è come i giovani gestiscono la morte.

